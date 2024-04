Dopo Luis Alberto, tocca a Felipe Anderson: il brasiliano dice addio alla Lazio

Dopo Luis Alberto, è il turno di Felipe Anderson. Il brasiliano ha annunciato pubblicamente il suo addio alla Lazio al termine della stagione. Un messaggio che non è una sorpresa, visto che da tempo era noto che il brasiliano non avrebbe rinnovato il suo contratto con i biancocelesti.

Il messaggio

“Per rispetto alla Lazio e a tutto il suo popolo che mi ha sempre sostenuto vi comunico che non ho trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la Società e quindi seguirò un’altra strada la prossima stagione” – ha esordito così nella sera del 15 aprile sui social Felipe Anderson. Il brasiliano dice così addio per la seconda volta in carriera a Formello. “Ho sempre dimostrato con i fatti la mia professionalità e il mio impegno nei confronti della Lazio, quindi vi assicuro che continuerò a dedicarmi fino all’ultimo giorno del mio contratto per onorare questa maglia. Grazie di tutto!” – conclude l’esterno.

Il futuro di Felipe Anderson

Felipe Anderson andrà in scadenza con la Lazio dopo non aver trovato un accordo economico per il prolungamento del contratto. Il brasiliano chiedeva 4 milioni di euro a stagione (bonus compresi), troppi per Lotito che ne ha offerti 3,5 compresi di bonus. Ecco dunque che a fine stagione l’attaccante dirà addio a Roma e all’Italia. Infatti il classe 1994 non ha trovato l’accordo con la Juventus, beffata all’ultimo dal Palmeiras. Felipe Anderson infatti tornerà a sorpresa in patria con il club che ha già annunciato il suo acquisto.

Onze temporadas seguidas no futebol europeu com assistências, dribles e golaços! Bora ver as skills do meu novo meia e deixar uma mensagem de boas-vindas pra ele aqui, família 👇😉



AVANTI, Felipe Anderson! 💚#AvantiPalestra pic.twitter.com/9NIpi55KyX — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 15, 2024

Lazio, che caos

A Formello regna il caos. Quello di Felipe Anderson è cronologicamente l’ultimo messaggio improvviso lanciato da un calciatore biancoceleste sul suo futuro che mette in difficoltà squadra e società. Prima di Felipe Anderson, era stato il turno di Luis Alberto che nel post Lazio-Salernitana (4-1, ndr) ha annunciato: “Il prossimo anno non sarò nel progetto della Lazio. Ho già chiesto al club, che mi ha dato tanto, di liberarmi con il contratto”. Una dichiarazione pubblica che ha mandato su tutte le furie Lotito che non intende strappare il contratto del centrocampista e chiede al Mago di presentarsi con un acquirente e almeno 10 milioni di euro per lasciarlo partire.