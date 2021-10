Tifosi della Lazio aggrediti. La denuncia di Fedez

Il cantante Fedez sul suo podcast Muschio Selvaggio ha denunciato un'aggressione subita da una famiglia con la maglia della Lazio a Bologna, nel post partita.

L'evento

I fatti risalgono al 3 ottobre, dopo la partita persa per tre a zero dalla Lazio in casa del Bologna. Nel suo ultimo episodio del Muschio Selvaggio, Fedez ha raccontato di aver visto un video del post partita in cui un uomo aggredisce una famiglia con due bambini piccoli con indosso una maglia della Lazio. Ecco le parole del cantante: "Ho visto una clip dove uno streamer, Il Gabbrone, che allo stadio del Bologna si è messo a canticchiare qualche coro della Lazio e stava per prendere diverse botte, Fino a lì posso capirlo perché stando in mezzo ai bolognesi li hai istigati anche se la reazione è sempre eccessiva. A un certo punto si vede una scena orribile: un tifoso rossoblu, molto palestrato, s'è l'è presa con una famiglia con due bambini piccoli che avevano la maglia laziale. Queste cose qui sono veramente esagerate".

La scena è stata ripresa infatti dallo streamer Il Gabbrone. Nel video si sente l'uomo dire, rivolgendosi al padre dei bambini: "Tu stai sfidando la sorte". Il Motivo? La famiglia passeggiava per le strade di Bologna con la maglia biancoceleste.