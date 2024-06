Federico Guidi lascerà la Roma Primavera, le motivazioni

Non proseguirà l'avventura di Federico Guidi con la Roma Primavera. Come riportato in esclusiva da Gazzetta Regionale le strade del tecnico e della Roma si separeranno a fine stagione a scadenza naturale del contratto. Il nuovo DS della Roma Florent Ghisolfi aveva proposto il rinnovo a Guidi, che dopo aver preso tempo ha deciso di rifiutare, per lui sullo sfondo un'avventura sulla panchina del Milan Primavera. Il tecnico era arrivato nel 2022 in sostituzione del leggendario Alberto De Rossi, vincendo in due stagioni la Coppa Italia Primavera e la Supercoppa Primavera, con il campionato sfuggito quest'anno in finale contro il Sassuolo.