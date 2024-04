FC Viterbo, Massimo Castagnari lascia la panchina: le motivazioni

Con il finale di stagione c'è uno scossone in casa Favl Cimini Viterbo, che ha annunciato le dimissioni di Massimo Castagnari a sole due giornate dalla fine del campionato. Un addio indolore per la Cimini, ormai già salva e già fuori dai playoff e che potrà usare queste due partite del girone B di Eccellenza Lazio per sperimentare.

Il comunicato del Viterbo

La Favl Cimini Viterbo rende noto che Massimo Castagnari ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico ed il suo staff per il lavoro svolto, augurando loro le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Mister Francesco Cerci.