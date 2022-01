Fazio in causa con la Roma: no anche alla Salernitana

Ormai è un muro contro muro. Il rapporto fra Federico Fazio e la Roma è ai minimi termini ed è destinato ad una fine che nessuno si aspettava. Il difensore argentino infatti ha rifiutato l'ennesimo club e desidera restare a Trigoria fino alla scadenza del contratto. Nel frattempo continua la sua battaglia legale con il cub giallorosso.

Fazio dice ancora no

Federico Fazio, difensore classe 1987, messo fuori rosa dalla Roma ha rifiutato la Salernitana. Il club campano il lotta per non retrocedere aveva infatti messo nel mirino il calciatore argentino che però ha declinato l'offerta. Si tratta dell'ennesimo rifiuto dell'ex Siviglia dopo che in estate si era opporso a numerose richieste dalla Spagna e dall'Italia, Genoa su tutte.

L'azione legale

Al contrario di Santon che sta discutendo i termini della rescissione di contratto, Federico Fazio non intende rescindere il suo rapporto con la Roma. Il difensore argentino è deciso nel restare a Trigoria da separato in casa fino alla scadenza naturale del suo contratto con i giallorossi (giugno 2022) e quindi ricevere tutto lo stipendio, che gli arriva regolarmente ogni mese, ovvero i 2,5 milioni di euro (annui) di ingaggio. Stipendio superiore a quello Gianluca Mancini e Cristante, per citarne alcuni.

Fra Fazio e la Roma ora è in corso un'azione legale. Il calciatore aveva chiesto di essere reintegrato in rosa, ma la Roma si è opposta. Il calciatore si allena individualmente a Trigoria, è inserito nella lista per la Serie A ma non è mai stato convocato da Mourinho. La difesa degli avvocati della Roma è che l'esclusione del calciatore è dovuta ad una scelta tecnica e nonostate questo il giocatore ha libero accesso a Trigoria, dagli spogliatoi a un preparatore per l'allenamento. Il calciatore dal canto suo vuole allenarsi con i compagni sotto gli ordini di Mou.

Fazio e la Roma

Fazio è arrivato alla Roma nel 2016 dal Tottenham prima in prestito e poi a titolo definitivo. Con la maglia giallorossa conta 169 presenze e 14 gol. L'ultima sua presenza è datata 25 aprile 2021 in trasferta contro il Cagliari, partita persa dalla Roma e dove Fazio segnò pure una rete.