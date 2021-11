Cori razzisti e fascismo: i problemi che uniscono le curve di Roma e Lazio 

Nelle ultime settimane Roma e Lazio sono accomunate da tristi vicende che poco hanno a che vedere con i valori dello sport. Sia la Curva Nord che la Curva Sud infatti sono state protagoniste di spiacevoli episodi di razzismo e discriminazione, e addirittura nel caso del tifo biancoceleste di fascismo.

Roma, problema razzismo

In occasione di Roma-Napoli del 24 ottobre, la Curva Sud era stata colpevole di insulti di discriminazione territoriale nei confronti dei tifosi ospiti. Nell’ultimo turno invece sono piovuti all’Olimpico in occasione di Roma-Milan di domenica 31 ottobre insulti di matrice razzista nei confronti di due calciatori del Milan. Il tifo giallorosso ha apostrofato, in maniera incessante nei 90 minuti, col termine “ Zingaro” Zlatan Ibrahimovic attaccante rossonero autore del momentaneo 1 a 0 dei milanesi. Ma non solo Ibra, infatti sono arrivati cori razzisti pure per l’ivoriano Kessie. Per questi fatti il Giudice Sportivo ha disposto la chiusura per un turno della Curva giallorossa ma con sanzione sospesa che diventerà effettiva se tali episodi si ripeteranno in un anno.

Lazio, problema fascismo

Alla Lazio il problema tocca pure livelli estremi come quello del fascismo, tanto da far decidere al governo francese di vietare la trasferta ai tifosi biancocelesti perché “violenti e fascisti”. La partita era già in precedenza vietata ai tifosi laziali (così come a quelli francesi nella gara di andata) ma a far alzare l’asticella dell’attenzione è la motivazione del governo Macron. Questo ha spinto il presidente Lotito a chiedere l’intervento del Governo italiano per chiarire la situazione. In Italia, ma specie all’estero, la Lazio e la sua Curva, sono spesso associate al fascismo e di certo gli ultimi eventi non aiutano. Infatti fa ancora discutere il gesto dell’ormai ex falconiere della Lazio che con alcuni tifosi allo Stadio Olimpico inneggiava al Duce con tanto di saluto romano. Il falconiere è stato subito allontanato dalla società capitolina. Qualche giorno dopo in occasione di Lazio-Fiorentina del 27 ottobre, invece il tifo biancoceleste ha preso di mira con insulti e ululati il centrocampista ghanese della Viola, Duncan. E la Lazio, una volta individuato il responsabile lo ha inibito per le prossime partite.

Le posizioni di Roma e Lazio

Dopo gli eventi della partita contro il Milan, la Roma si è subito mossa. Questo il comunicato del club: “All’AS Roma c’è tolleranza zero nei confronti del razzismo in ogni sua forma. Il Club è concretamente impegnato da molti anni nel contrastare il razzismo e ogni forma di discriminazione. Come organizzazione, continuiamo a promuovere con ogni mezzo possibile un cambiamento positivo. A dimostrazione del nostro impegno continuo nel combattere questa piaga, calciatori e calciatrici dell'AS Roma partecipano periodicamente a incontri nelle scuole nei quali si diffondono valori come uguaglianza, rispetto e inclusione dentro e fuori dal campo. Non essendo in possesso di tutte le informazioni sugli episodi citati e degli atti relativi al provvedimento del Giudice Sportivo, il Club è già in contatto con le autorità e le istituzioni competenti per verificare quanto accaduto”.

Pure la Lazio che da tempo combatte per allontanare lo specchio del fascismo dai proprio valori ha più volte preso le distanze da certi comportamenti. Questa una nota del club datata 20 ottobre 2021: "La Società Sportiva Lazio ha inviato nelle scorse settimane una lettera ai fornitori per richiamarli al rispetto del Codice Etico in vigore ed in particolare ad un comportamento pienamente rispettoso dei principi ai quali si è sempre ispirata l’attività della Società, sia nel campo sportivo che nei rapporti ordinari. Particolare attenzione è stata sempre posta sul divieto assoluto di procedere ad azioni e comportamenti di qualunque genere discriminatori sotto tutti i profili tutelati dall’art. 3 della Costituzione".

Un brutto fenomeno quello del razzismo e della discriminazione che sta coinvolgendo le due squadre simbolo della Capitale. Dal canto loro sia la Lazio che la Roma stanno lavorando per tenere lontano questa parte marcia del proprio tifo dallo Stadio e dai propri colori, ma il lavoro da fare è ancora molto.