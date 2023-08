Falcone e il gestaccio verso i tifosi della Lazio: le reazioni social

La scia della sconfitta della Lazio a Lecce nel debutto stagionale è lunga e non si ferma. Fra i tifosi biancocelesti delusi dalla prestazione della squadra di Sarri scoppia la polemica causa reazione del portiere giallorosso, per maglia e fede, Falcone.

Falcone protagonista

Wladimiro Falcone portiere del Lecce è stato uno dei grandi protagonisti della sfida contro la Lazio. L’estremo difensore romano e tifoso della Roma, con una super parata ha negato lo 0-2 a Ciro Immobile. Intervento che è risultato decisivo per la vittoria dei salentini che poco dopo hanno trovato i gol della rimonta e del successo.

L’esultanza di Falcone

Falcone ha esultato con veemenza al triplice fischio con un gesto poco cavalleresco verso i tifosi della Lazio. Un gesto in cui il portiere mostra “gli attributi” che rimanda alla mente quello di Simeone dopo un derby. Sul suo profilo Instagram poi l’estremo difensore ha risposto a dei commenti, fra cui un “Soprattutto contro i cugini! Fenomeno” con dei cuori giallorossi, colori del Lecce ma anche della Roma.

Le reazioni

Il video del gesto di Falcone è diventato virale sui social è ha scatenato la reazione dei tifosi della Lazio infuriati verso l’estremo difensore. “Ti aspettiamo al ritorno”, “Te lo rifaremo noi quando il Lecce andrà in B”, “È romanista gli brucerà ancora del 26 maggio e della finale col Siviglia”. Qualcuno la prende con sportività postando la foto di Simeone spostando l’attenzione sulla Lazio: “Abbiamo usato per anni questa foto oggi ci scandalizziamo? Dai facciamo i bravi” e “Chi stava al Via del Mare sa che il portiere è stato ricoperto di insulti. Lui ha risposto con una super parata e ci ha esultato in faccia come giusto che sia. Pensiamo a noi”. I tifosi della Roma se la ridono: “Hanno celebrato per mesi quello del Siviglia per aver questo gesto ai romanisti e ora piagnucolano se Falcone glielo ha rifatto. Patetici quanto gasa il lupacchiotto Falcone”, "Il portiere della mia vita".