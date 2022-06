FalascheLavinio, ufficiale un ritorno in panchina

Cambia il tecnico per il FalascheLavinio, la squadra laziale che l'anno scorso ha disputato il girone B di Eccellenza Lazio ha annunciato su Facebook che la prossima stagione la squadra sarà data in mano a Gianni Antonelli. "La società rende noto che per la stagione 2022/23, l’allenatore della prima squadra, che prenderà parte al campionato di Eccellenza sarà Gianni Antonelli. Quello di Antonelli è un gradito ritorno alla corte del presidente Pasquino, il mister anziate traghetto’ l’allora Lavinio Campoverde dalla Seconda Categoria all’Eccellenza.".