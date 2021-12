FalascheLavinio - Casal Barriera rinviata, ecco le motivazioni

Squadra in casa

Non si gioca Falaschelavinio - Casal Barriera, la partita del girone B di Eccellenza Lazio prevista oggi non si è disputata a causa di motivi di forza maggiore. Di seguito il comunicato diramato dal Falaschelavinio. "Rinviata Falaschelavinio - Casal Barriera. La gara valevole per la 15esima giornata del girone B di Eccellenza, che si doveva disputare giovedì 23 dicembre, è stata rinviata a data da destinarsi".