FalascheLavinio, cambia la panchina della prima squadra

La società rende noto di aver scelto il nome dell’allenatore della prima squadra. Sarà Cristian Cassioli a prendere in mano le redini della squadra, che, ahinoi, occupa la penultima posizione in classifica. Quello di Cassioli è un ritorno, avendo guidato la squadra di Eccellenza nella scorsa stagione. Il mister ha diretto l’allenamento odierno ed è pronto e carico per questa nuova avventura. Bentornato mister.

[comunicato ufficiale FalascheLavinio]