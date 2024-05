Fabio Gerli - Città di Anagni, si continuerà anche nel 2024/2025

Tempo di rinnovi in casa Città di Anagni, con la squadra laziale che ha comunicato un altro pezzo per la prossima stagione. È il tecnico Fabio Gerli, che sarà l'allenatore della prima squadra anche nel 2024/2025. Gerli ha condotto l'Anagni ad un buon campionato nel girone B di Eccellenza Lazio, raggiungendo il settimo posto e salvando il club con ampio anticipo.

Il comunicato dell'Anagni

La societa è lieta di comunicare il rinnovo anche per la prossima stagione di Mister Fabio Gerli, che siederà sulla panchina biancorossa per la quinta stagione, nell'anno del decennale della fondazione della societa.

Queste le dichiarazioni del presidente Simone Pace: "Questo rinnovo è la naturale conseguenza del proseguo del progetto iniziato lo scorso anno. Lo scopo dello stesso consiste nel cercare di primeggiare con le prime della classe a conclusione di un triennio basato su una programmazione ben definita. Crediamo molto nelle potenzialita di questo gruppo e sono certo che attraverso il lavoro quotidiano raggiungeremo come sempre gli obiettivi prefissati".