EuroRoma: la rassegna stampa dopo la vittoria della Conference League

Il trionfo della Roma ha fatto il giro del mondo. La Conference League alzata al cielo di Tirana dalla squadra di Mourinho è stata festeggiata dai tifosi nella Capitale, dai vip giallorossi, dai politici ed è finita su tutte le pagine dei giornali nazionali e non.

Apoteosi in Portogallo

A Bola, il giornale sportivo più importante del Portogallo non poteva non dedicare la prima pagina a Mourinho. Titolo ?Lo Speciale?, dedicato a Mou che ha vinto cinque finali europee giocate su cinque (Porto x2, Inter, Manchester United e Roma). O Jogo invece mette in evidenza i due calciatori portoghesi della Roma: Rui Patricio e Sergio Oliveira che alzano la coppa. "Ave, Mourinho" il titolo di Record altro giornale lusitano. Diario De Noticias, altro quotidiano portoghese "Diario De Noticias" riprende Mou che bacia la coppa col titolo "Zaniolo tirou o chapeu a Mourinho, unico tecnico com os 3 trofeus Uefa" (Zaniolo, chapeau a Mourinho, unico allenatore con tre trofei in Europa).

Il resto d'Europa

In Spagna il Mundo Deportivo è sintetico: La Roma de Mourinho, campeon?. Traduzione inutile. Mentre Mourinho "se corona" è il titolo di AS. In Inghilterra il Sun mette in evidenza Mou e i suoi cinque successi ritraendolo mentre fa il segno cinque, intitolando: "Mourinho cinque stelle scoppa in lacrime e ricorda ai tifosi quanti titoli europei ha vinto". Il Telegraph spinge pure sulle emozioni dello Special One: "L'emotivo Jose Mourinho guida la Roma al primo trofeo europeo in 61 anni". In Germania la Bild gioca sul soprannome del tecnico giallorosso: "Super-Mourinho jetzt ?The Only One? (Super Mourinho ora l'unico).

"Grazie Roma" e "In Paradiso" i titoli rispettivamente dei quotidiani italiani Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. Trafiletto per Tuttosport "Mou re di Roma".