Euro 2022: quattro giallorosse convocate dall'Italia per l'Europeo Femminile

Si avvicina sempre di più il via all'Europeo femminile 2022 che si disputerà in Inghilterra dal 6 luglio al 31 luglio. L'Italia ha diramato la lista delle convocate: presenti quattro calciatrici della Roma, mentre tre sono state tagliate dalla ct dopo il ritiro a Castel di Sangro.

Le quattro romaniste convocate

Tre difensori e una centrocampista. Questo è il bilancio delle giocatrici italiane della Roma che vestiranno la maglia dell'Italia ad Euro 2022. Le convocate giallorosse sono: Elena Linari, il capitano della Roma Elisa Bartoli, Manuela Giugliano e Lucia Di Guglielmo al debutto in un grande torneo in azzurro. Con quattro calciatrici la Roma è la seconda squadra di club più rappresentata nella Nazionale femminile, dopo la Juventus con 9. L'Italia farà il suo debutto il 10 luglio al New York Stadium di Rotherham la Nazionale transalpina, mentre il 14 luglio e il 18 luglio sfiderà rispettivamente Islanda e Belgio al Manchester City Academy Stadium di Manchester. Accederanno ai Quarti di finale le prime due di ogni girone.

Le escluse

Fra le escluse giallorosse di Milena Bertolini, ci sono Angelica Soffia, e sorprendentemente Giada Greggi e Annamaria Serturini. L'esclusione della centrocampista e dell'esterno a tutta fascia hanno sorpreso molti, lasciando un pò di amaro in bocca alle due giocatrici.

"Sono veramente dispiaciuta di non proseguire questo viaggio con la Nazionale" - ha postato sui suoi social Greggi - "ma allo stesso tempo sono felicissima di aver condiviso insieme a tutte voi questi giorni di preparazione. Siete un gruppo fantastico e spero possiate arrivare il più lontano possibile in questo Europeo. Volevo ringraziare tutti per i bellissimi messaggi che mi avete mandato e di essermi stata vicina. Farò il tifo per voi, in bocca al lupo a tutte!".

Questo il post di Serturini, la calciatrice con più presenze con la maglia della Roma: "Mi dispiace tanto non poter vivere da vicino questo Europeo. Sosterrò le mie compagne da qui, correndo insieme a loro con tutto il mio cuore. Le ringrazio tutte per il percorso fatto insieme fino ad oggi. Siete forti e sarò la vostra prima tifosa!"