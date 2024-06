Nel disastro dell'Italia all'Europeo i romanisti vanno malissimo. Si salva l'unico laziale

L’Europeo dell’Italia è terminato a Berlino nell’ottavo di finale contro la Svizzera. Contro gli elvetici la Nazionale ha sfoderato una delle sue peggiori prestazioni della storia perdendo due a zero e chiudendo così un torneo deludentissimo per i campioni in Carica. Alla tragica spedizione azzurra hanno preso parte 4 calciatori della Roma e uno della Lazio, e a livello personale l’unico che può sorridere è proprio il biancoceleste, Mattia Zaccagni.

Zaccagni si salva

Tolto Donnarumma, il migliore per distacco dell’Italia, l’unico a salvarsi al termine di questo europeo è Mattia Zaccagni. L’arciere della Lazio ha totalizzato tre presenze ad Euro 2024. Saltata la gara contro l’Albania (unica vittoria dell’Italia) ha giocato 26 minuti contro la Spagna e solo 9 minuti contro la Croazia.

Ma proprio contro i croati, Zac si è preso la scena diventando l’ero di un’intera nazione segnando il gol qualificazione al 98esimo con uno splendido destro a giro di prima intenzione (non solo da spingere in rete, ndr). Non un gol banale per il biancoceleste che però non è bastato per avere una maglia da titolare contro la Svizzera dove gioca solo in secondo tempo e dove prova a dare una scossa ad una Nazionale irriconoscibile.

Disastro giallorosso

Fra le note negative della spedizione della Nazionale ci sono anche i romanisti. Pellegrini (sempre in campo e sempre titolare nella fase a girone) aveva iniziato anche bene trovando l’assist per Bastoni nel debutto contro l’Albania. Poi un calo fisico-tecnico clamoroso. Non distante dalle sue prestazioni anche Cristante (inutilizzato solo contro la Croazia) in costate difficoltà contro la Svizzera nel giorno dell’eliminazione.

Non va meglio Mancini convocato per il forfait di Acerbi. Mancio ha giocato soltanto contro la Svizzera venendo travolto dalle offensive elvetiche. Non riesce a chiudere su Freuler sull’1-0 e non trova mai le misure per fermare Embolo e compagni. Infine El Shaarawy, dopo che a furor di popolo aveva conquistato la convocazione grazie ad un’ottima stagione è stato mandato in campo da titolare solo contro la Svizzera. Dopo un primo guizzo in avvio il nulla. Apporto nullo alla squadra e una sostituzione al 45esime inevitabile.

I romani

Questi erano i romanisti e laziali ad Euro 2024 ma fra i convocati di Spalletti c’era tanta Roma. Infatti oltre a Pellegrini il ct aveva convocato ben altri 4 romani. Fra questi il grande rimpianto dell’AS Roma Riccardo Calafiori. Il difensore nato e cresciuto nel quartiere Prati, squalificato contro la Svizzera, ha giocato un torneo di luci e ombre. Splendente in fase di propositiva come quando nel recupero ha fornito l’assist della qualificazione a Zaccagni, sfortunato nell’autogol che è costata la sconfitta contro la Spagna, incerto in copertura contro l’Albania.

Frattesi e Scamacca entrambi di Fidene ed entrambi con un passato nel vivaio di Roma e Lazio hanno deluso. Il centrocampista non ha mai portato gamba e fisicità, il centravanti titolare della Nazionale ha sparato a salve. È lui la più grande delusione dell’Europeo. Infine Folorunsho, romano classe 1998 vivaio e tifoso laziale che ha avuto solo la gioia di debuttare contro l’Albania nei minuti finali per poi non essere mai impiegato.