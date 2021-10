Poker dell'Eur Torrino contro la Virtus Ardea

L'Eur Torrino batte per 4 a 2 la Virtus Ardea. Chiude i conti un gol direttamente da calcio d'angolo di Baldassarre

L'Eur Torrino, in casa, vince per 4 a 2 contro la Virtus Ardea e conquista la sua seconda vittoria in campionato.

La partita

La partita fra Eur Torrino e Virtus Ardea si apre con il vantaggio degli ospiti firmato Catania. Poco dopo, al 13esimo Sebastianelli trova il gol del pareggio con un tap-in sottoporta. La rimonta arriva al 30esimo con Sebastianelli che ruba palla sulla trequarti, chiude un triangolo col compagno, e davanti al portiere non sbaglia. Prima del fine del primo tempo, l'Eur Torrino trova il tris con Riccardo Sofia bravo ad adomesticare un difficile pallone e da dentro l'area di sinistro non può sbagliare. Ad inizio ripresa la Virtus Ardea cambia marcia e accorcia le distanze con D'Amanzio bravo a mettere in rete un pallone vagante dentro l'area. A portare l'Eur Torrino a distanza di sicurezza ci pensa Baldassarre. Il calciatore dei padroni di casa, trova la rete che chiude la partita segnando direttamente da calcio d'angolo. Una traiettoria imparabile che beffa il portiere avversario.

La classifica

L'Eur Torrino continua la sua striscia positiva e sale a quota sei punti in vetta alla classifica. La Virtus Ardea resta ferma a tre punti in classifica.