Cambio in panchina per l'Eur Torrino. Il club militante nel Girone C del campionato Promozione e reduce dalla vittoria nell'ultimo turno contro il Monte Mario per due a uno, ha sollevato dall'incarico mister Ghergo e affidato la panchina della Prima Squadra a mister Umberto Viola.

Viola nuovo allenatore

Umberto Viola è il nuovo allenatore dell'Eur Torrino. Il nuovo mister si legherà alla panchina del club fino al 30 giugno 2022. L'Eur Torrino con un comunicato ha ringraziato e fatto i migliori auguri all'ex mister Ghergo. Ecco la nota della società: "L'Eur Torrinp comunica di aver definito la conclusione del rapporto professionale con Mister Luca Ghergo e il conseguente sollevamento dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia sentitamente Mister Ghergo per il grande lavoro svolto in questi due anni, per l'impegno profuso e per la professionalità dimostrata, e gli porge i più sentiti auguri per un futuro roseo e ricco di successi, sia umani che professionali. Il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra sarà Mister Umberto Viola, con il quale è stato raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2022 per l'affidamento dell'incarico. Auguriamo a Mister Viola un buon lavoro e le migliori fortune per il suo futuro alla guida dell'EUR Torrino. Forza Torrino!"