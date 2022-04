Eur Torrino-Santa Maria delle Mole 1-2: Ciccalotti non basta, altra sconfitta per i padroni di casa

L'Eur Torrino perde in casa per due a uno contro il Santa Maria delle Mole. Per i padroni di casa si tratta della settima sconfitta consecutiva in campionato.

La partita

Al Melli, l'Eur Torrino parte bene e crea ma a chiudere il primo tempo in vantaggio è il Santa Maria delle Mole. Gli ospiti sbloccano la partita nel finale della prima frazione di gioco con una splendida punizione di Fabio. Nella ripresa i padroni di casa provano a riprendere la partita ma al 58esimo il Santa Maria delle Mole raddoppia con uno splendido gol di Marchetti. Corner di Liotti sul secondo palo in acrobazia arriva Marchetti che trova la meravigliosa rete del due a zero. Al 62esimo Ciccalotti con un’azione personale accorcia le distanze. All’84esimo su punizione ci prova Baldassare ma il suo tiro termina alto sulla traversa. Nel finale il numero 8 dell’Eur Torrino ci prova direttamente su calcio d’angolo ma è attento il portiere ad evitare il grande gol. Nel recupero clamorosa occasione per i padroni di casa con Sofia. L’Attaccante dell’Eur Torrino vince diversi rimpalli e si ritrova defilato a tu per tu col portiere ma clamorosamente non trova la porta.

La classifica

Il Santa Maria delle Mole sale al quinto posto del Girone C con 44 punti. Posizione pericolante per l'Eur Torrino quartultimo con 27 punti.