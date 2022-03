Eur Torrino-Palocco 2-3: Cesaro e compagni di nuovo in testa al Girone C

Il Palocco passa per tre a due in casa dell'Eur Torrino al termine di una partita ricca di gol e combattuta fino al 90esimo. Successo importante per gli ospiti che tornano in testa alla classifica.

La partita

L'Eur Torrino va subito sotto dopo 7 minuti. I padroni di casa si fanno male da soli, infatti un retropassaggio sbagliat di Melone mette Cesaro davanti al portiere e l'attaccante del Palocco non sbaglia. Non passa nemmeno un minuto però e padroni di casa trovano il pareggio col capitano, Ciccalotti che sul secondo palo trasforma in rete un cross basso di Sebastianelli. Al 33esimo il Paloco ripassa in vantaggio con Falconi in proiezione offensiva. Il difensore infatti dopo aver recuperato palla a metà campo si getta in attacco, riceve un cross di Cesaro e di testa non sbaglia. Ad avvio ripresa il Palocco allunga trovando il terzo gol. La firma è di Scerrati che di testa sul secondo palo sovrasta il suo diretto marcatore. Al 78esimo l'Eur Torrino accorcia le distanze con un tap in sottomisura di Sebastianelli. I padroni di casa mettono apprensione alla retroguardia del Palocco con diversi calci piazzati ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio.

La classifica

Questa vittoria riporta il Palocco in testa al Girone C con 49 punti. Eur Torrino fermo a 27 punti.