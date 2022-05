Eur Torrino-Ostiantica 2-3: Franci e De Santis guidano la rimonta

L'Ostiantica vince nella 27esima giornata del Girone C in trasferta e in rimonta per tre a due contro l'Eur Torrino.

La partita

L'Eur Torrino passa subito in vantaggio con Sofia al quinto che rientra sul destro e trova l'angolo più lontano e con questo gol la formazione di casa chiude il primo tempo sull'uno a zero. Ad inizio ripresa al 50esimo l'Ostiantica pareggia col solito De Santis che raccoglie una respinta della difesa e con un perfetto diagonale trova l'uno a uno. Al 64esimo Franci raddoppia per gli ospiti: dopo aver scambiato con De Santis e vinto un paio di rimpalli col destro batte il portiere e fa due a uno. Al 70esimo arriva il tris dell'Ostiantica che porta ancora la firma di Franci: il gol arriva su contropiede, dopo un calcio d'angolo dell'Eur Torrino, orchestrato da Franci che poi finalizza anche grazie ad un'errata respinta della difesa dei padroni di casa. AIn pieno recupero arriva di testa gol del capitano dell'Eur Torrino Ceniccola ma sul gol dei padroni di casa arriva il triplice fischio dell'arbitro che chiude l'incontro.

La classifica

L'Ostiantica con questa vittoria sale a quota 35 punti, Eur Torrino fermo a 28.