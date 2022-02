Eur Torrino-Grifone 3-0: Sebastianelli trascina i suoi alla vittoria

L'Eur Torrino batte per tre a zero il Grifone in occasione della 18esima giornata del Girone C.

La partita

Il primo tempo è tutto per il Grifone che ha una grande con Mancini, ma il portiere dell'Eur Torrino è bravo a dire di no. I padroni di casa sbloccano il match nella ripresa con Gingillo che riceve sulla destra per poi rientrare e battere il portiere avversario. L'Eur Torrino dilaga con Sofia, ben lanciato a tu per tu col portiere del Grifone non sbaglia. Un altro lancio in profondità mette fuori causa la difesa ospite e permette a Sebastianelli di presentarsi ancora una volta davanti al portiere, e ancora una volta l'attaccante non sbaglia.

La classifica

Con questo successo l'Eur Torrino sale a quota 27 punti e raggiunge proprio il Grifone.