Eur Torrino, Muto "Vittoria importante contro un grande avversario"

L'Eur Torrino ha strappato una vittoria importante contro il Grifone Roma VIII (3-0 il risultato finale) nella 18esima giornata del Girone C del campionato Promozione.

La partita

La formazione di mister Viola dopo un inizio di partita in mano al Grifone ha messo in campo una buona prestazione e ha colpito a più riprese, sorprendendola in velocità, la difesa avversaria. Il risultato finale è stato di tre a zero per l'Eur Torrino con le reti di Gingillo, Sofia e del solito Sebastianelli bomber della squadra.

Le dichiarazioni

Federico Muto, ds dell'Eur Torrino è entusiasta della vittoria. Ecco le sue parole: "Siamo soddisfatti per la vittoria, contenti perché arrivata contro un avversario importante che a dispetto del risultato ha giocato una buonissima partita, e soprattutto perché finalmente le prestazioni della squadra sono in crescita, in particolare grazie all'ottimo lavoro di Mister Viola". Il ds si sofferma poi su un fattore per lui importantissimo, il gruppo: "Il gruppo è finalmente coeso e compatto dopo un naturale periodo di ambientamento e conoscenza tra i ragazzi, che sono in gran parte giovani, e a cui va il nostro plauso per la serietà e l'impegno che ci dimostrano tutti i giorni. Giovane è anche la nostra Società, siamo gli ultimi arrivati ma speriamo di continuare così, lavorando al meglio e raccogliendo i frutti del nostro lavoro quotidiano".