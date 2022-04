Eur Torrino-Atletico Acilia 1-2: Procopio allo scadere regala la vittoria ai suoi

L'Eur Torrino cade in casa per due a uno contro l'Atletico Acilia trascinato alla vittoria da Procopio autore di una doppietta nella ventitreesima giornata del Girone C.

La partita

Il primo tempo zero a zero. L'equilibrio si rompe ad inizio ripresa con Procopio che porta in vantaggio gli ospiti. Reazione immediata dell'Eur Torrino che pareggia al minuto 64 con Gingillo. Quando ormai la partita sembrava chiudersi sul risultato di pareggio allo scadere, al minuto 89, Procopio trova la sua doppietta personale nonchè gol vittoria della partita. Il centrocampista ospite trova la rete dei tre punti con un tocco in acrobazia su cross arrivato dalla destra di Leonardi.

La classifica

Si complica la classifica dell'Eur Torrino ora fermo a 27 punti superato proprio dall'Atletico Acilia che sale a quota 29.