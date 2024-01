L'esonero di Mourinho divide lo spogliatoio della Roma: tutte le reazioni dei calciatori

L’esonero di Mourinho ha diviso non solo la tifoseria, fra chi contesta i Friedkin e chi approva il cambio di panchina, ma anche lo spogliatoio della Roma. Sono infatti diversi i calciatori della rosa a non aver salutato sui social lo Special One sostituito da De Rossi.

Il saluto di Mou

Mourinho sui suoi social ha salutato il popolo giallorosso con un video sulle note della musica del Gladiatore. Poche parole e diverse immagini per lo Special One. Nei saluti nessuna menzione o foto con la proprietà, poche foto di gruppo con soli tre giocatori messi in evidenza: Mancini, Dybala e Bove.

“Grazie di tutto”

Diversi big hanno salutato il loro ex allenatore. Dal capitano Pellegrini al tandem d’attacco Lukaku-Dybala. “Grazie di tutto lavorare con te è stato un piacere enorme” scrive la Joya, “Thank you boss è il messaggio di Big Rom. Mancini e Cristante, due fedelissimi del tecnico hanno salutato il vate portoghese. Con loro Rui Patricio: “Grazie di esserti fidato di me”, ma anche El Shaarawy, Zalewski Llorente, Kumbulla e i nuovi arrivati Huijsen, Paredes e Aouar. Toccante il saluto di Bove che ha postato la foto con il suo ex allenatore nella notte di Budapest con scritto Grazie. Arrivato da poco il messaggio di Smalling che parla anche delle sue condizioni fisiche. Da Londra arriva invece il messaggio dell’ex Zaniolo che ha postato la foto con Mourinho e un cuore dopo la vittoria della Conference League.

Renato Sanches torna giallorosso

Non tutto lo spogliatoio, almeno sui social, ha detto addio a Mourinho. Dei “big” manca un qualsiasi messaggio di Spinazzola con l’esterno che era in rotta con l’allenatore e ormai fuori dai piani della società. Nessuna notizia, ancora, dagli attaccanti di riserva Azmoun e Belotti poco impiegati dal tecnico. Un malumore evidente anche dagli altri esterni quali Karsdorp (con cui gli screzi non sono mai mancati) e Celik. Nemmeno da Svilar alcun messaggio. Fa discutere i tifosi invece il comportamento di Renato Sanches. Il classe ’97 aveva messo sui social una foto profilo con sfondo nero. Dopo l’annuncio dell’esonero di Mourinho, il centrocampista ha ripubblicato una sua foto con la maglia della Roma. Segnale evidente che la sostituzione lampo di Bologna hanno segnato irrimediabilmente il rapporto fra i due connazionali e a nulla sono servite le scuse di Mou.

Uno spogliatoio spaccato. Questa è la fotografia del quadro che emerge fra i social giallorossi.