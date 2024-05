Eriksson torna all'Olimpico: "La mia Lazio squadra di campioni"

Domenica 26 maggio 2024 la Lazio chiuderà il suo campionato in casa contro il Sassuolo. Per l'occasione all'Olimpico ci sarà anche Sven-Goran Eriksson l'allenatore del secondo scudetto biancoceleste.

"La mia Lazio era una squadra di campioni. Tutti accettavano le mie scelte, eravamo uno squadrone. Secondo me avremmo dovuto vincere qualche trofeo in più, come per esempio lo scudetto 1998-99" - ha commentato a Sky Sport l'ex tecnico riferendosi a quel gruppo che divenne campione d'Italia nel 2000 vincendo il duello a distanza con la Juventus.

Eriksseon sarà allo stadio per l'ultima stagione dalla squadra di Tudor: "Penso di essere a Roma domenica. Quando allenavo la Lazio mi svegliavo ogni mattina felice di andare a lavorare". Un ritorno in quello che è stato il suo stadio e in cui riceverà l'affetta del popolo laziale sempre più vicino all'ex ct dell'Inghilterra dopo l'annuncio della sua malattia. "Sentire l'affetto dei calciatori che ho allenato e rincontrare i tifosi è davvero bellissimo".