Eriksson shock, l'ex allenatore della Lazio confessa: "Ho il cancro"

Un fulmine a ciel sereno ha colpito il mondo Lazio che sta festeggiando la vittoria nel Derby e il conseguente approdo alle semifinali di Coppa Italia. L’amato ex allenatore biancoceleste Sven-Goran Eriksson, 75 anni, ha confessato di avere il cancro.

La confessione

Intervenuto ad una trasmissione radiofonica svedese, Eriksson l’ultimo allenatore a vincere lo scudetto con la Lazio ha dichiarato: "Tutti avevano capito che non stavo bene, immaginavano fosse cancro e lo è. Devo lottare finché potrò. Nel migliore dei casi mi resta un anno o anche di più, nel peggiore anche meno. In realtà nessuno può esserne sicuro con certezza, è meglio non pensarci".

Erikkson alla Lazio

Sven-Goran Eriksson ha allenato la Lazio dal 1997 fino al gennaio 2001 guidando il club in un momento d’oro fatto di successi nazionali e internazionali. Sotto la guida dello svedese la squadra biancoceleste infatti vince lo scudetto 1999/2000, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Uefa, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Rimasto nel cuore dei tifosi della Lazio è stato ospite del club all'Olimpico in occasione del derby di campionato dello scorso 19 marzo deciso sempre da Zaccagni.

Lo svedese ha svolto per tre anni dall’84 all’87 il ruolo di direttore tecnico della Roma vincendo una Coppa Italia.