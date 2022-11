Serie C Femminile: alla Res il derby contro il Grifone, vince il Trastevere, perde la Roma CF

Serie C femminile Girone C

La dodicesima giornata del Girone C del campionato Femminile di Serie C si chiude con un bilancio di due successi e due sconfitte per le formazioni romane.

Grifone Gialloverde-Res Roma

All'Elis casa del Grifone Gialloverde è andato in scena il derby fra le padrone di casa e la capoclassifica Res Roma VIII. La Res si è imposta per due a zero grazie alle due reti messe a segno nel primo tempo. A sbloccare la partita dopo nove minuti ci ha pensato Caccamo, con l'attaccante brava a farsi trovare pronta in area di rigore e col destro a fare 1 a 0. Al 29esimo il raddoppio ospite con Alessia Cianci che col mancino spedisce un cross rasoterra dalla sinistra sotto la traversa.

Trastevere-Lecce

Vittoria al cardiopalma per 2-1 del Trastevere Femminile che in rimonta negli ultimi minuti vince il big match contro il Lecce. La formazione di Frillici va prima in svantaggio chiudendo il primo tempo sotto di un gol. Nella ripresa però la grande rimonta negli ultimi minuti di gara. Infatti i gol in successione di Palescandolo e Boldrini regalano alle Leonesse tre punti importantissimi in una partita che sembrava segnata.

Roma CF-Frosinone

Il Frosinone si aggiudica il derby del Lazio per tre a due contro la Roma CF. Una partita emozionante e piena di colpi di scena. Dopo appena 1' il Frosinone è in vantaggio grazie a Natali che realizza un calcio di rigore. Il tempo di rimettere il pallone in gioco che l'arbitro assegna un rigore alla Roma CF che Vergari segna e fa 1 a 1. Le occasioni non mancano da una parte e dall'altra ma a ripassare in vantaggio è il Frosinone sempre con Natali e sempre su calcio di rigore. Al 66esimo la Roma pareggia con Betti che di testa spinge in rete un assist da corner. Al 76esimo arriva il gol vittoria delle ciociare targato Santacroce in gol direttamente da calcio d'angolo con un traiettoria che inganna portiere e difesa capitolina.

La classifica

La Res Roma VIII comanda il girone con 36 punti frutto di 12 vittorie in 12 partite. Segue il Trastevere con 31 punti, a +3 dalla terza. La Roma CF resta ferma a 19 punti così come il Grifone Gialloverde resta a 11 punti in zona playout.