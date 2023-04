Serie C femminile: pari nel big match fra Res e Trastevere

Serie C femminile Girone C

La ventiquattresima giornata del Girone C del campionato femminile di Serie C ha portato in dose al calcio capitolino una vittoria, una sconfitta e un pareggio nel derby fra Res e Trastevere.

Trastevere-Res Roma 1-1

Termina con un pareggio per uno a uno il big match a Monteverde fra Trastevere e Linke Res Roma VIII. La sfida fra le padrone di casa, seconde e le ospiti prime in classifica si è sbloccata al 4' con un gran tiro di Fracassi imparabile. Le Leonesse restano però aggrappate alla partita e trovano il pareggio al 73esimo con Boldrini. Le due squadre provano fino all'ultimo a portarsi a casa i tre punti con la Res che va più vicina alla vittoria con una traverfsa colpita da Nagni.

Roma Calcio Femminile-Crotone 0-1

Cade a sorpresa in casa la Roma Calcio Femminile contro il Crotone. La formazione capitolina infatti viene sconfitta per uno a zero dalle calabresi impegnate nella lotta salvezza. Decide la partita un gol di Russo.

Grifone Gialloverde-Salernitana 4-0

Poker del Grifone Gialloverde che supera per quattro a zero la Salernitana. Tre punti d'oro per le romane in piena lotta per la salvezza. Quattro marcatrici diverse per le romane: Conti, Millocca, Adiutori e Piermattei.

La classsifica delle romane

Res Roma e Trastever Femminile restano rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica con 67 e 60 punti. Settimo posto per la Roma Calcio Femminile a quota 43. Ancora in zona play out il Grifone Gialloverde con i suoi 23 punti.