Enzo Le Fée alla Roma, manca solo l'ufficialità. De Rossi avrà un nuovo tuttocampista

C'è ottimismo in casa Roma. La trattativa che dovrebbe portare in maglia giallorossa il centrocampista del Rennes Enzo Le Fée è in chiusura. L'ufficialità potrebbe arrivare a inizio settimana. Il tempo necessario per il ds Ghisolfi di limare gli ultimi dettagli. Con il giocatore l'accordo sarebbe stato già date tempo trovato sulla base di 2,5 milioni per cinque anni. Ballavano un paio di milioni su quanto richiesto dai francesi (22 milioni) e quanto offriva la Roma (18). L'accordo sarebbe stato raggiunto grazie ai bonus. E nelle ultime ore si dovrà limare proprio la facilità nel raggiungerli, da tramutare quindi poi in denaro per i francesi.

Con Le Fée De Rossi avrà la mezzala che richiedeva. Ventiquattro anni, giocatore dinamico, capace di aiutare sia in fase di interdizione, sia in quella offensiva. Un tuttocampista alla Barella insomma. Al Rennes il gioco passava spesso dai suoi piedi. Gli amanti dei numeri segnalano una precisione nei passaggi pari all'87%. Ama più fare assist che segnare, anche se nell'impiego che De Rossi ha pensato per lui potrebbe colmare questa sua lacuna.

La caccia all'attaccante

Bocche cucite sull'attaccante. Resta in piedi la pista Sorloth, 29enne norvegese del Villareal capocannoniere dell'ultima Liga spagnola. A frenare la trattativa è il costo elevato del cartellino sul quale dal sottomarino giallo non intendono fare sconti. Ghisolfi è vigile su quelli che potrebbero essere esuberi nelle big europee e sugli svincolati.