Virtus Roma vince ai rigori in Coppa Italia. Arrivano i complimenti di Enrico Brignano

Enrico Brignano si complimenta col Virtus Roma per la vittoria ai rigori contro il Torre Angela in Coppa Italia Promozione

La Virtus Roma vince ai calci di rigore contro il Torre Angela e passa il turno di Coppa Italia Promozione.

I complimenti di Enrico Brignano

Il tre a tre finale ai termini dei novanta minuti ha portato le due squadre a sfidarsi ai calci di rigore. Dagli undici metri ha la meglio la Virtus Roma. Sulla pagina Facebook del club è stato postato un video dello showman romano Enrico Brignano. Il volto noto della televisione ha lasciato un saluto alla squadra complimentandosi per la vittoria.

Il calendario

La Virtus Roma in campionato scenderà in campo il 3 ottobre in casa contro la Polisportiva De Rossi. Per il Torre Angela impegno in trasferta contro l'Atletico Colleferro.