Empoli-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 23 gennaio alle ore 18:00 la Roma giocherà al Castellani contro l'Empoli per la 23esima giornata di Serie A. Per la sfida ad Andreazzoli, Mou recupera Smalling ed El Shaarawy, confermata l'assenza di Pellegrini che si rivedrà in campo dopo la sosta.

Empoli-Roma, le ultime di formazione

Contro l'Empoli, la Roma scenderà in campo ancora col 4-2-3-1. Smalling è recuperato ma andrà in panchina, infatti giocheranno Mancini e Ibanez al centro della difesa, con Vina e Karsdorp (in vantaggio su Maitland-Niles) da terzini. In mediana ci saranno Sergio Oliveira e Cristante, con Veretout dirottato in panchina. Davanti non si tocca Abraham. Nella batteria dei trequartisti dietro l'inglese, dopo la panchina di Coppa Italia, torneranno dal 1' minuto Zaniolo e Mkhitaryan, con Felix confermato a sinistra favorito su El Shaarawy.

Dopo i 120 minuti contro l'Inter in Coppa Italia, l'Empoli non cambierà molto. In attacco ci saranno Pinamonti e Cutrone supportati da Bajrami. In regia torna titolare Ricci. Terzino sinistro il romano ed ex giallorosso Riccardo Marchizza.

Empoli-Roma, le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Ricci, Zurkovski, Henderson; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All.: Andreazzoli.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Smalling, Vina; Sergio Oliveira, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, Felix; Abraham. All.: Mourinho.

Empoli-Roma, dove vederla

La partita fra Empoli e Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per guardare la partita sarà necessario scaricare l'App Dazn sulla propria Smart Tv oppure collegare al televisore il TIMVISION BOX, console Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa la sfida fra Andreazzoli e Mou sarà visibile in streaming sempre tramite app Dazn o sito su smartphone, tablet e pc.