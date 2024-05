Empoli-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 26 maggio alle 20:45 la Roma sarà impegnata al Castellani contro l’Empoli per la 38esima e ultima giornata di Serie A. I giallorossi, contro i toscani in lotta per non retrocedere, sono ormai certi del sesto posto e possono sognare ancora la qualificazione alla prossima Champions League ma tutto dipende dall’Atalanta vincitrice dell’Europa League. Intanto il club è pronto a lasciare la sede dell'Eur e ha annunciato il nuovo ds Ghisolfi.

Empoli-Roma, le ultime di formazione

De Rossi non avrà a disposizione Lukaku e Paredes squalificati. Al posto di Big Rom ci sarà Abraham, al posto dell’argentino Bove. In attacco dubbi sulla presenza di Dybala non al meglio e non convocato dall’Argentina, ecco allora che è pronto l’ex Baldanzi. Completa il tridente El Shaarawy. In mezzo al campo inamovibili Cristante e Pellegrini. In difesa spazio a Kristensen con Mancini, N’Dicka (avanti su Smalling) e Angelino. In porta può giocare Rui Patricio alla sua ultima in giallorosso.

Nicola cerca punti salvezza affidandosi in attacco a Cambiaghi e Niang. In difesa c’è Luperto mentre in cabina di regia Marin. In porta tocca a Caprile.

Empoli-Roma, le probabili formazioni

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Fazzini, Pezzella; Cambiaghi, Niang. All.: Nicola

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, N’Dicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Abraham, El Shaarawy. All.: De Rossi

Empoli-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Empoli e Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.