Empoli-Roma Femminile 0-1: Giugliano decide l'andata della semifinale di Coppa Italia. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma femminile fa sua l’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli. Le giallorosse infatti battono le toscane per uno a zero grazie ad una perla su punizione di Manuela Giugliano. Spugna attua un mini turnover, la Roma parte subito forte ma senza sbloccare il match trovandosi contro l’Empoli chiuso in difesa. Una volta andata in vantaggio la Roma gestisce, spreca l’occasione del raddoppio e rischia nel finale con Lind chiamata al grande intervento. La sfida di ritorno al Tre Fontane è in programma sabato 30 aprile con le giallorosse che in casa partendo in vantaggio di una rete si giocheranno il pass per la finale.

Empoli-Roma, la cronaca

Roma vicinissima al gol dopo due minuti con Glionna che con un gran destro colpisce il palo. Al 5’ è il turno di Pirone che sfiora il gol con un buon colpo di testa che esce di poco. Al 31esimo ancora Roma pericolosa con Serturini, appena entrata per l’infortunata Haavi. La numera 15 giallorossa si invola verso la porta avversaria ma Capelletti para bene il suo destro. La Roma sblocca la partita al 60esimo con Manuela Giugliano autrice di un grandissimo gol. La numero 10 giallorossa trova la rete direttamente da calcio di punizione, da posizione impossibile quasi dalla bandiera, disegnando una parabola imprendibile per Capelletti sul secondo palo. Poco dopo la centrocampista ci riprova sempre su punizione dal limite dell’area ma il pallo esce di poco. Al 68esimo grande giocata di Guglielmo che serve Andressa che da ottima posizione spara alto. All’86esimo occasionissima Empoli. Domping di prima mette un bel pallone in mezzo su cui arriva di testa Tamborini a botta sicura ma Lind con ottimi riflessi devia in angolo.

Tabellino e pagelle

Empoli (5-4-1): Capelletti 6, Monterubbiano 5,5 (dall’83’ Morreale s.v.), Brscic 5,5, De Rita 6, Binazzi 5,5 (dal 61’ Cruz 5,5), Olivero 5; Nichele 6 (dal 61’ Bragonzi 5,5), Bellucci 5,5 (dall’84’ Tamborini 6), Cinotti 5,5, Domping 6,5; Nocchi 5 (dal 61’ Silvioni 6). All.: Ulderici 5.

Roma (4-3-3): Lind 6,5; Soffia 6, Bartoli 5,5, Linari 6,5, Di Guglielmo 6,5; Andressa 5,5 (dal 76’ Mijatovic s.v.), Giugliano 7,5, Bernauer 5,5 (dal 55’ Greggi 6,5); Glionna 6,5 (dal 76’ Haug s.v.), Pirone 5,5 (dal 55’ Lazaro 6), Haavi 6 (dal 26’ Serturini 6). All.: Spugna 6,5.

Marcatrici: 60’ Giugliano (R)

Ammonite: De Rita (E), Monterubbiano (E); Bartoli (R)

Le top e flop giallorosse

Giugliano 7,5: Faro della squadra, la numero 10 risolve la partita inventandosi un grandissimo gol su punizione. Rete capolavoro.

Glionna 6,5: Spina nel fianco della difesa toscana, solo il palo le nega il gol.

Lind 6,5: Pochi interventi ma perfetti: prima buona uscita fuori area e poi un ottimo riflesso su Tamborini.

Andressa 5,5: Non una partita brillante. Cestina clamorosamente il pallone del due a zero.