Empoli-Roma 2-1: Dybala non ispirato, Angeliño a due facce

La Roma perde per due a uno contro l'Empoli nell'ultima partita del campionato. Sconfitta indolore per gli uomini di De Rossi che chiudono la stagione al sesto posto, risultato d'oro per i toscani che conquistano la salvezza col gol al 93esimo di Niang. Match cha ha poco da dire per i giallorossi, distratti e poco ispirati in avanti, che già prima di scendere in campo, causa vittoria dell'Atalanta, avevano perso ogni speranza di partecipare alla prossima Champions League. La Roma, sesta, giocherà il prossimo anno in Europa League.

Tabellino

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski (dal 67’ Caputo), Ismajli, Luperto; Gyasi (dal 46’ Walukiewicz), Bastoni (dal 55’ Fazzini), Marin, Maleh (dal 77’ Cambiaghi), Cacace; Destro (dal 46’ Niang), Cancellieri. All.: Nicola

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Bove, Cristante, Aouar (dal 69’ Pellegrini); Dybala (dall’88’ Joao Costa), Abraham (dal 69’ Azmoun), Zalewski (dal 79’ El Shaarawy). All.: De Rossi

Marcatori: 13’ Cancellieri (E), 90’+ 3 Niang (E); 45’+1 Aouar (R)

Ammoniti: Gyasi (E), Marin (E)

Arbitro: Massa

I top e flop giallorossi

Aouar 6: Sigla il gol del momentaneo 1-1. Per il resto nulla più totale.

Zalewski 5,5: Ha la capacità di sbagliare qualsiasi scelta e giocata.

Angelino 5,5: Alterna cose positive e negative. Bene nell'assist per Aouar, malissimo nella prima rete toscana.

Dybala 5,5: Gioca col freno a mano tirato una partita che conta nulla per la squadra. Poco ispirato.