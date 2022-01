Empoli-Roma 2-4: Con un primo tempo supersonico Mou batte Andreazzoli. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte l’Empoli per 4 a 2 giocando una partita a due facce. Nel primo tempo i giallorossi sono perfetti: feroci nel pressing, letali e cinici davanti, rapidi nel fraseggio. Abraham fa doppietta e arriva già in doppia cifra in campionato, Zaniolo trova il gol e Sergio Oliveira mette a segno il suo secondo gol in due partite di campionato con la maglia giallorossa. Tutte queste qualità messe in campo fanno chiudere a Mou il primo tempo sul parziale di 4 a 0. Nella ripresa però i giallorossi non scendono in campo, un calo più mentale che fisico, figlio probabilmente dell’inconsciente consapevolezza di aver chiuso la partita già dopo 45 minuti. La Roma perde il contatto con gli attaccanti, l’Empoli segna due gol senza mai però rientrare davvero in partita e far realmente paura alla Roma. Mourinho allontana i fantasmi di rimonta simil Juventus, e grazie ad un primo tempo supersonico porta a casa i meritati tre punti.

Empoli-Roma, la cronaca

La prima grande occasione è dell’Empoli con Bajrami che al termine di uno schema da calcio d’angolo, non trova la porta per centimetri. La Roma si lamenta per un calcio di rigore non assegnato ma passa in vantaggio al 24esimo con Abraham. L’inglese controlla un tiro in porta di Sergio Oliveira, si gira e dall’altezza del dischetto di rigore batte Vicario in girata. Al 32esimo Vicario si esalta stoppando Maitland-Niles ben servito da Zaniolo. Sul calcio d’angolo seguente la Roma raddoppia con Abraham sul cui tiro Vicario arriva quando ormai il pallone ha superato la linea di porta. Al 35esimo arriva il tris della Roma e porta la firma di Sergio Oliveira che con una zampata di esterno mette in rete un cross proveniente dalla destra. Il poker romanista non tarda ad arrivare e lo mette a segno Zaniolo col mancino dopo una bella sgroppata di Mkhitaryan propiziata da un tacco volante di Abraham. Nella ripresa l’Empoli trova il gol con Pinamonti che con un bel sinistro ad incrociare batte Rui Patricio. I toscani accorciano le distanze al 72esimo con Bajrami che dalla distanza, sfruttando una deviazione di Mancini, trova il secondo gol per i suoi.

Tabellino e pagelle

Empoli (4-3-2-1): Vicario 6,5; Fiamozzi 4,5, Tonelli 4,5, Ismajli 5, Marchizza 5,5 (dal 42’ Viti 6); Zurkowski 5,5, Ricci 5,5, Bandinelli 6,5 (dall’81’ Benassi s.v.); Bajrami 7, Henderson 5,5 (dall’81’ Cutrone s.v.), Pinamonti 7. All.: Andreazzoli 5,5.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6,5, Ibanez 6; Karsdorp 6,5, Sergio Oliveira 7, Cristante 6,5, Maitland-Niles 6,5 (dal 60’ Vina 6); Mkhitaryan 7 (dal 75’ Veretout 5,5); Zaniolo 7,5 (dal 79’ Felix s.v.), Abraham 8. All.: Mourinho 7,5.

Marcatori: 55’ Pinamonti (E), 72’ Bajrami (E); 24’, 33’ Abraham (R), 35’ Sergio Oliveira (R), 37’ Zaniolo (R)

Ammoniti: Tonelli (E), Benassi (E); Mancini (R)

Arbitro: Fabbri

I top e flop giallorossi

Abraham 8: Già a quota 10 gol in campionato al primo anno di Serie A. Mou lo voleva ancora più incisivo, e lui non si tira indietro. Migliore in campo.

Zaniolo 7,5: Strappi continui devastanti del numero 22 giallorosso che trova anche il suo secondo gol in campionato.

Sergio Oliveira 7: La Roma acquistandolo si aspettava personalità ma non tanti gol. Lui alla sua seconda presenza in campionato trova la sua seconda rete, questa volta su azione. Ottimo acquisto.

Mancini 6: Il peggiore dei suoi. Soffre più degli altri nel secondo tempo, ed è sfortunato nella deviazione sul tiro di Bajrami.