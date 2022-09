Empoli-Roma 1-2: Dybala-Abraham gol da tre punti. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte l'Empoli per due a uno al Castellani. I giallorossi tornano alla vittoria al termine di una partita aperta e ricca di occasione per entrambe le squadre. A trascinare i giallorossi alla vittoria è un super Dybala. La Joya sblocca la partita con un grandissimo gol dalla distanza e poi sempre col suo mancino dipinge un arcobaleno che Abraham trasforma in gol. Nel mezzo fra i due gol giallorossi c'è un bell'Empoli che non molla crea, colpisce due pali e resta in partita grazie a Vicario. Fortunato il portiere quando su calcio di rigore Pellegrini calcia sulla traversa. La Roma sale a 13 punti in classifica, torna a vincere ma restano i problemi di organico, con Mou che a causa dei tanti infortuni non ha possibilità di turnover.

Empoli-Roma, la cronaca

Il primo tentativo è dell’Empoli con Lammers che col mancino dal limite dell’area mette i brividi a Rui Patricio. Al 7mo la Roma va vicina al gol con Dybala che dopo un rimpallo in area di rigore toscana calcia col sinistro prendendo il palo. Al 17esimo i giallorossi passano in vantaggio con una perla da fuori area di Dybala. Al 23esimo Satriano sfugge alla marcatura di Ibanez e di testa colpisce il palo a Rui Patricio battuto. Al 30esimo Roma vicina al raddoppio con Pellegrini: il capitano romanista riceve palla dentro l’area ma in caduta non calcia bene e Vicario respinge. Al 31esimo il portiere toscano si supera su un gran destro di Celik. Al 43esimo l’Empoli pareggia con Bandinelli: il capitano dei toscani di testa anticipa Celik e prende in controtempo Rui Patricio. Al 49esimo Parisi sulla linea di porta salva Vicario respingendo un colpo di testa di Ibanez direzionato all’angolino. Al 69esimo Empoli vicino al gol con Satriano che con la punta sfiora il palo. Scampata la paura al 71esimo Abraham porta in vantaggio la Roma. L’inglese sul secondo palo col piattone spedisce in rete un arcobaleno di Dybala. Al 77esimo Ibanez si procura un calcio di rigore che Pellegrini però sbaglia calciando sulla traversa. All'84esimo Akpa Akpro dal limite dell'area calcia di destro e colpisce il palo, il secondo della partita per i toscani. Nel continuo dell'occasione il centrocampista già ammonito interviene in maniera scordinata su Smalling e dopo revisione al Var Marinelli espelle il calciatore ex Lazio. All'89esimo la Roma sfiora il tris con Celik che mette in mezzo per Bove che calcia a botta sicura ma trovando il grande intervento di Vicario. Nel recupero Bandinelli ci prova dalla distanza ma Rui Patricio blocca. Al 95esimo Belotti scappa via alla difesa avversaria ma Vicario si supera e devia in corner.

Tabellino e pagelle

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7,5; Stojanovic 6, Luperto 5,5, Ismajli 5, Parisi 6,5 (dal 52’ Cacace 5); Marin 5,5 (dall’82 Cambiaghi s.v.), Haas 5,5 (dal 63’ Akpa Akpro 4,5), Bandinelli 6,5; Pjaca 5,5 (dal 63’ Bajrami 6); Lammers 5,5 (dall’82’ Grassi s.v.), Satriano 6,5. All.: Zanetti 5,5

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 5, Smalling 5,5, Ibanez 6; Celik 5,5, Cristante 6, Matic 6, Spinazzola 6,5 (dal 97' Vina s.v.); Dybala 8 (dall’81’ Bove 6), Pellegrini 5 (dal 96' Camara s.v.); Abraham 7 (dall’81’ Belotti 6). All.: Mourinho 6,5

Marcatori: 43’ Bandinelli (E); 17’ Dybala (R), 71’ Abraham (R)

Ammoniti: Parisi (E), Ismajli (E), Akpa Akpro (E); Celik (R)

Espulsi: Akpa Akpro (E)

Arbitro: Marinelli

I top e flop giallorossi

Dybala 8: La Joya segna e fa segnare. Un gol e un assist da fuoriclasse per l’argentino.

Abraham 7: Partita di sacrificio dell’inglese che riesce a ritrovare il gol.

Celik 5,5: Si perde Bandinelli in occasione del gol del capitano toscano. Non attento in fase difensiva in altre circostanze. Meglio in fase offensiva.

Pellegrini 5: Sbaglia il rigore della tranquilità dei giallorossi e rimanda ancora una volta il primo gol stagionale.