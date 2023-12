Empoli-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Venerdì 22 dicembre alle ore 18:30 la Lazio scenderà in campo al Castellani contro l’Empoli per la diciassettesima giornata di Serie A. I biancocelesti arrivano all’ultima del 2023 dall’undicesimo posto in classifica, conseguente alla sconfitta contro l’Inter e dopo aver conosciuto il proprio avversario agli ottavi di finale di Champions League. Toscani di Andreazzoli diciottesima forza del campionato.

Empoli-Lazio, le ultime di formazione

Maurizio Sarri non avrà a disposizione Manuel Lazzari dopo l’espulsione rimediata contro l’Inter. Al suo posto può trovare spazio Luca Pellegrini con il dirottamento di Marusic, nel mirino dei tifosi dopo i match con nerazzurri e Atletico Madrid, a destra. Al centro si va verso la conferma del tandem Casale-Gila. In mezzo al campo tornerà titolare Luis Alberto, con Guendouzi e Rovella a completare il reparto. In attacco il tridente dei titolarissimi con Immobile supportato da Felipe Anderson e Zaccagni. In porta il solito Provedel.

Azzurri con in porta l’ex Berisha (60 presenze in biancoceleste). In attacco sarà assente Ciccio Caputo, al suo posto il giovane Shpendi supportato da Cancellieri, anche lui ex dell’incontro.

Empoli-Lazio, le probabili formazioni

Empoli (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri, Shpendi. All.: Andreazzoli

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Gila, Hysaj; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Empoli-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Empoli e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.