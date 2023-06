Empoli-Lazio 0-2: Romagnoli e Luis Alberto blindano il secondo posto in classifica. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio batte per due a zero l'Empoli nell'utima giornata di Serie A. Al Castellani la squadra di Sarri non rischia mai e conferma tutto quello che di buoni si è visto in questa stagione con gioco, gol e una difesa ai limiti della perfezione dominando dall'inizio alla fine. Il successo firmato Romagnoli e Luis Alberto al Castellani conferma la Lazio al secondo posto della classifica, dietro soltanto al Napoli campione d'Italia. Si tratta della posizione migliore conquistata dai biancocelesti sotto l'era Lotito.

Empoli-Lazio, la cronaca

Al 2’ subito tentativo della Lazio con un bel destro di Luis Alberto respinto da Vicario. Al 34esimo colpo di reni del portiere empolese che devia in corner un colpo di testa pericoloso di Immobile. Vicario si esalta ancora su Patric che su schema da calcio di punizione si trova solo a limite dell’area. Al 41esimo è determinante l’estremo difensore dei padroni di casa a chiudere alla grande e deviare in corner un tiro di Immobile. Al 48esimo la Lazio passa in vantaggio con un colpo di testa di Romagnoli su corner di Luis Alberto. Al 66esimo Vicario si oppone alla grande a Zaccagni lanciato a rete da Immobile. All'82esimo ennesima gran parata di Vicario sempre su Immobile. All'89esimo Missile di Cambiaghi da fuori area che chiama al gran riflesso Provedel ma sul proseguo dell'azione l'attaccante toscano viene espulso per doppio giallo dopo un fallo su Zaccagni. Al 92esimo la Lazio chiude la partita con un tiro dalla distanza di Luis Alberto.

Tabellino e pagelle

Empoli (4-3-1-): Vicario 8 (dall'84' Ujkani s.v.); Stojanovic 6, Walukiewicz 6,5, Luperto 5,5, Cacace 6; Grassi 5,5 (dal 57’ Henderson 6), Bandinelli 5,5 (dal 75’ Haas 6), Akpa Akpro 5,5; Fazzini 5,5 (dall'84' Satriano s.v.); Cambiaghi 5, Piccoli 5 (dal 75’ Destro). All.: Zanetti 5,5

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Hysaj 6,5, Patric 6,5, Romagnoli 7 (dal 71’ Casale 6), Pellegrini 6; Milinkovic-Savic 6,5 (dal 93' Bertini s.v.), Vecino 6 (dal 71’ Cataldi 6), Luis Alberto 7,5; Pedro 5,5 (dal 63’ Zaccagni 6,5), Immobile 7, Felipe Anderson 6. All.: Martusciello (vice) 6,5

Marcatori: 48’ Romagnoli (L), 92' Luis Alberto

Ammoniti: Akpa Akpro (E), Milinkovic-Savic (L), Vecino (L)

Espulsi: Cambiaghi (E)

Arbitro: Massimi

I top e flop biancocelesti

Luis Alberto 7,5: Gol e assist per il Mago, semplicimente perfetto.

Romagnoli 7: Altra grande partita difensiva e anche offensiva dove ha il merito di battere un bravissimo Vicario.

Immobile 7: Bella partita del capitano laziale. Serve tanti palloni preziosi ai compagni, fra cui l'assist a Luis Alberto. Il gol non arriva solo grazie ad un superbo Vicario.

Pedro 5,5: Seconda consecutiva da titolare. Poco brillante lo spagnolo, non lascia il segno.