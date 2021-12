Le rigano l'auto dopo il derby, il capitano della Roma femminile si scaglia contro i tifosi della Lazio

Non importa la categoria, la serie, il derby della Capitale è il Derby. Al Tre Fontane la Roma femminile di Alessandro Spugna ha battuto la Lazio per 3 a 2 grazie ad un splendida punizione di Glionna. Ad infuocare ancora di più il primo storico derby femminile è stato una stories, di reazione, pubblicata dal capitano delle giallorosse Elisa Bartoli per dei danni causati dai tifosi laziali alla sua auto.

Il post di Elisa Bartoli

"Volevo ringraziare quei poveraci dei tifosi laziali per avermi rigato tutta la macchina! Davvero complimenti, siete il brutto del calcio. Siete riusciti a dimostrarlo anche oggi. Tanto tra poco tornerete nella serie che vi compete, B. Ci vediamo al ritorno. Roma ha vinto! Dentro e fuori dal campo!". Questa la lunga storia pubblicata da Elisa Bartoli sul proprio Instagram, spinta dalla rabbia. Dopo lo sfogo però il capitano giallorosso ha rimosso la storia.