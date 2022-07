Roma Femminile: dall'Inter arriva Elin Landstrom

La Roma Femminile ha annunciato un nuovo acquisto. Alla corte di mister Spugna infatti arriva un nuovo terzino sinistro di esperienza: Elin Landstrom.

Chi è Landstrom

Elin Landstrom è un terzino sinistro svedese classe 1992. La calciatrice vanta una grande esperienza in patria avendo collezionato nel campionato svedese più di 200 partite. Arrivata nella scorsa stagione all'Inter, in Italia ha collezionato 19 presenze e 2 assist. È laureata in Giurisprudenza, dal 2016 è membro del consiglio della Swedish Players Association ed è molto attiva per migliorare la condizione delle giocatrici sul tema dei diritti, della parità di trattamento e retribuzione in Svezia.

Landstrom alla Roma

Landstrom arriva alla Roma dall'Inter. Con le giallorosse la svedese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Le sue prime parole da romanista sono state: "Sono felice di vestire la maglia della Roma nella prossima stagione. Il club ha grandi ambizioni e io voglio davvero farne parte. Sono veramente entusiasta di giocare di nuovo in Champions League e non vedo l’ora di scoprire dove possiamo arrivare insieme, come squadra, in questa stagione”.