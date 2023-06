El Shaarawy rinnova con la Roma: decisiva la volontà del Faraone

La Roma è già attiva in tutti e tre tavoli in questa sessione di mercato: cessioni, acquisti e rinnovi di contratto. Nel capitolo rinnovi è arrivata la fumata bianca per El Shaarawy pronto a legarsi ancora una volta ai colori giallorossi.

El Shaarawy-Roma, sì al rinnovo

Manca solo l’ufficialità ma El Shaarawy e la Roma ma il Faraone e i giallorossi continueranno il loro percorso insieme. Le parti hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto, che scadeva il prossimo 30 giugno. L’esterno firmerà un prolungamento fino al 2025 con opzione per un ulteriore anno a 2,5 milioni di euro a stagione (l’ingaggio può aumentare in caso di raggiungimento di determinati bonus). Decisiva la volontà del giocatore che si è ridotto lo stipendio (attuale 3,5 milioni di euro) e ha rifiutato diverse offerte in Italia e all’estero pur di restare alla Roma. Quello di El Shaarawy è il secondo rinnovo importante a Trigoria in questi giorni dopo quello di Smalling. Adesso si attende solo l’annuncio del club.

El Shaarawy arma in più di Mou

El Shaarawy è stato un jolly per Mourinho. Lo Special One lo ha schierato in più posizione del campo da trequartista, seconda punta ma soprattutto da esterno a tutta fascia. A convincere la Roma del rinnovo oltre alle prestazioni del calciatore sono state la sua volontà, abnegazione e spirito di sacrificio e appartenenza. Qualità che hanno convinto appieno la dirigenza romanista e i tifosi giallorossi che da tempo chiedevano il rinnovo del Faraone.

I numeri di El Shaarawy

El Shaarawy nella stagione appena passata ha giocato un ruolo importante nella Roma. Con 9 reti fra campionato (7) e coppe (2), è stato il secondo miglior marcatore giallorosse con Abraham (9) alle spalle soltanto di Dybala (18). Per il Faraone in totale dal suo arrivo a Roma sono 231 le presenze in giallorosso condite da 58 gol e 32 presenze.