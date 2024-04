Edoardo il tifoso terminale della Roma inganna tutti? "È una fake news"

Edoardo ha trollato tutti. Questo è quello che riporta all'Adnkronos che conferma l’esistenza del ragazzo ma smentisce la sua malattia e il suo appuntamento per il suicidio assistito in Svizzera che aveva commosso, non solo il mondo Roma, ma tutto il panorama calcistico.

L’annuncio di Edoardo

Intervenuto a Roma Tele Stereo, il fantomatico tifoso della Roma avrebbe annunciato la sua malattia terminale e l’appuntamento per l’eutanasia fissato proprio il giorno della finale di Europa League. “Se c’è una cosa che vorrei, anche se è l’ultima…Ho fatto tutto quello che potevo fare, ma se c’è una cosa che vorrei è sta ca**o di coppa del ca**o” – aveva detto Edoardo in radio. La sua storia ha commosso tutto e la stessa Roma come confermato da De Rossi nella conferenza stampa di vigilia di Roma-Milan lo stava cercando. Queste le parole di DDR: “Questa cosa ci ha toccato particolarmente, la società sta cercando un modo di rintracciare questo ragazzo per cercare di fare quello che gli possa far piacere. Non riusciamo a rintracciarlo, se avesse voglia di contattarci saremmo felici”.

I dubbi

Nonostante l’appello di De Rossi, Edoardo non si trova. Questo ha alimentato dei dubbi che Adkronos conferma e spiega. “Edoardo (il suo vero nome), è proprio difficile che voglia farsi trovare. Perché si è inventato tutto” – svela l’agenzia di stampa. E ora sarebbe costretto a spiegare il motivo di tutto questo. La verità è che Edoardo non è disperato come racconta in radio: è vero che possiede dei cani (come ha raccontato alla radio). Ma ha anche tanto altro. A quanto risulta all'Adnkronos, ha una moglie con la quale si è sposato neanche un anno fa, una donna erede di una ricca e famosissima famiglia”. Secondo l’agenzia il ragazzo si sarebbe inventato tutto e il motivo sarebbe da trovare in uno scherzo (di pessimo gusto, ndr).