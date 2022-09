Eccellenza Lazio top5: Calenda mantiene la vetta del C.S Primavera, Fioretti trascina il Terracina

Con la quarta giornata di Eccellenza torna anche la top5 di RomaToday, e con tante sfide ricche di gol uno dei primi a prendersi la copertina è Edoardo Scardola. Il difensore centrale del Nettuno ha regalato la vittoria ai suoi con un gol in pieno recupero che ha deciso il derby con il FalascheLavinio e mantenuto i nettunensi in seconda posizione. Nel girone A spicca anche il gol decisivo di Alberto Calenda per il Centro Sportivo Primavera. Nella sfida contro il Fiano il gol del classe 2004 ha regalato al C.S un'altra giornata vissuta da primi in classifica. I due gol del veterano Giordano Fioretti portano tre punti al Terracina in una partita pazza contro il Formia finita per 3-4. Doppietta amara invece per Daniel Mancini, che ha portato l'Astrea sullo 0-2 esterno contro la Polisportiva Cimini salvo subire la rimonta nell'ultima parte del secondo tempo. Chiude la carrellata il classe 2003 Cristiano Tursi, gioiellino del Certosa e autore di una doppietta nel 3-0 al Villalba che ha confermato il Certosa in testa al girone B.

I TOP 5:

- Edoardo Scardola - Nettuno (Eccellenza/A) - '92 Difensore - 1 gol

- Giordano Fioretti - Terracina (Eccellenza/B) - '85 Attaccante - 2 gol

- Alberto Calenda - Centro Sportivo Primavera (Eccellenza/A) - '04 Attaccante - 1 gol

- Cristiano Tursi - Certosa (Eccellenza/B) - '03 Centrocampista - 2 gol

- Daniel Mancini - Astrea (Eccellenza/A) - '00 Attaccante - 2 gol