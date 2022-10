Eccellenza top5, Luciani firma la rimonta del Quarto Municipio

Il difensore del Quarto Municipio Matteo Luciani si prende la copertina della top5 settimanale dei due gironi di Eccellenza Lazio. Con la sua doppietta il difensore centrale ha ispirato l'incredibile rimonta del Quarto, che sotto di due gol e in dieci uomini hanno vinto contro il Nettuno per 4-3. Torna anche questa settimana una presenza fissa della rubrica, l'attaccante del Civitavecchia Manuel Vittorini, mattatore con una doppietta del 3-2 del Civitavecchia sull'UniPomezia. Non basta per vincere invece l'ennesimo gol di Flavio Fofi, che mette la firma anche nel pareggio esterno dell'Antico Aurelio contro la Cimini. Per il girone B c'è da segnalare la grande prestazione di Momo Accrachi, autore di due bei gol nel 4-1 del Ferentino contro la Vigor Perconti. Entra nella top5 anche il match winner di Fonte Meravigliosa - Anagni, con il classe '95 Gino Flamini che ha deciso il match con la sua conclusione.

LA TOP5:

Matteo Luciani / Quarto Municipio (Eccellenza/A) / '01 Difensore / 2 gol

Flavio Fofi / Aurelia Antico Aurelio (Eccellenza/A) / '98 attaccante / 1 gol

Manuel Vittorini / Civitavecchia (Eccellenza/A) / '89 attaccante / 2 gol

Mohamed Accrachi / Ferentino (Eccellenza/B) / '92 attaccante / 2 gol

Gino Flamini / Anagni (Eccellenza/B) / '95 attaccante / 1 gol