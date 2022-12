Eccellenza top5, Giordani guida la corsa al titolo dell'Anzio

Torna la top5 di Eccellenza Lazio e torna anche Marco Giordani, che con la sua doppietta ha trascinato per l'ennesima volta l'Anzio ad un 3-2 contro la Cimini che mantiene la squadra anziate nella scia del Civitavecchia. Proprio il Civitavecchia riporta in questa classifica una presenza praticamente fissa, bomber Manuel Vittorini. Il gol del classe 1989 ha messo al sicuro il risultato dei suoi contro il FalascheLavinio e ha mantenuto la vetta del Civitavecchia dagli attacchi dell'Anzio secondo. Chiude per il girone A la grande prestazione di Luca Di Giovanni. L'ex Tivoli e Montespaccato si è messo in mostra contro il Quarto Municipio con la doppietta decisiva nel 3-2 finale che ha dato il quarto posto alla W3 Maccarese. Per il girone B c'è il primo gol di Federico Celli, che su punizione ha siglato uno dei gol nel 3-1 esterno del Colleferro contro la Luiss che ha mandato i colleferrini al terzo posto, a soli tre punti dal Gaeta. Chiude la carrellata Luca Del Signore, che ha contribuito al 5-2 del Ferentino contro il Vicovaro con una doppietta.

LA TOP 5:

Marco Giordani / Anzio (Eccellenza/A) / 97' attaccante / 2 gol

Federico Celli / Colleferro (Eccellenza/B) / '94 difensore / 1 gol

Luca Del Signore / Ferentino (Eccellenza/B) / '00 attaccante / 2 gol

Manuel Vittorini / Civitavecchia (Eccellenza/A) / '89 attaccante / 1 gol

Luca Di Giovanni / W3 Maccarese (Eccellenza/A) / '93 attaccante / 2 gol