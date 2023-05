Eccellenza Spareggi Nazionali, Boreale e Certosa per stupire

Torna l'Eccellenza e ci saranno due club laziali ai nastri di partenza degli Spareggi Nazionali, con Boreale e Certosa che proveranno a continuare il loro sogno promozione. Non è andato al meglio il sorteggio per la Boreale, che ha pescato un Budoni con un passato recente in D e che non ha vinto il suo girone per soli due punti, con 85 totali. La squadra laziale dovrà fare del suo meglio per riuscire ad andare nella dura trasferta sarda al ritorno in vantaggio. Inizia in trasferta invece il Certosa, anche in questo caso con una sfida molto complicata. Gli avversari del Fossombrone infatti hanno mancato la promozione diretta per un solo punto contro i rivali dell'Atletico Ascoli nel competitivo girone unico delle Marche.

BOREALE - BUDONI (ore 16.30 - Don Orione)

FOSSOMBRONE - CERTOSA (ore 16.30 - Comunale "Bonci" di Fossombrone)