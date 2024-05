Eccellenza, play-off nazionali: definite le avversarie di W3 Maccarese e UniPomezia

Arrivano da Marche e Toscana le avversarie di W3 Maccarese e UniPomezia per quanto riguarda i playoff nazionali. Per l'UniPomezia ci saranno infatti i marchigiani del Castelfidardo, arrivati quarti nel loro gironi ma bravi a superare i due turni playoff e infine battere l'Urbino per 1-0 per conquistarsi un posto nella fase nazionale. Vittoria dei playoff ma con il secondo posto invece per i toscani del Terranuova Traiana, che si sono presi il play-off con la Maccarese vincendo il loro dopo il pareggio in finale con il Signa.

CASTELFIDARDO - UNIPOMEZIA (26 maggio)

TERRANUOVA - W3 MACCARESE (26 maggio)