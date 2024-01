Eccellenza Lazio, i risultati della ventiduesima giornata: il Pomezia crolla a sorpresa, sorpasso Terracina nel girone B

Si è conclusa la ventiduesima giornata di Eccellenza Lazio per i gironi A e B, con tante partite in programma e due lotte promozione molto equilibrate.

Il girone A: il Pomezia inciampa a sorpresa

Si chiude con una sorpresa la ventiduesima giornata, con il Pomezia che cade a sorpresa in casa contro il Villalba. Fatale l'autogol di Bianchi al 56' che ha indirizzato un match fino a quel momento equilibrato e poi il colpo di grazia dell'ex Laurato nel finale. Non stecca il Montespaccato, che soffre più del dovuto a Valmontone ma la porta a casa per 2-3 con la doppietta di Giusto, bravi a rimontare il 2-1 di fine primo tempo ad appannaggio della squadra di casa. Tengono il ritmo la W3 Maccarese e l'Amatrice Rieti, che volano alle spalle del Montespaccato la prima con la doppietta di Damiani e la seconda con una buona vittoria in trasferta con un Campus EUR in crisi. Vince in zona salvezza un cruciale scontro diretto il Pescatori Ostia, che passa di misura in casa con il Ladispoli e va a meno due dai playout.

Il girone B: Il Colleferro si risveglia

Cambio al vertice anche nel girone B, con l'UniPomezia che risveglia dalla crisi il Colleferro che si impone per 2-1 con i gol di Di Placido e De Stefano. Ne approfitta il Terracina, che soffre non poco con la Vis Sezze ma passa in casa con Bellante e Fioretti tra il 33' e il recupero del secondo tempo. Ne approfitta per andare a -4 dal secondo posto il Certosa, vincitore per 3-1 sul Gaeta con la doppietta di Muzzi. Va a meno sei l'Anagni, che domina in casa con il Primavera rifilando un durissimo poker. In zona salvezza il Nettuno fa sprofondare la Racing Ardea, un 2-1 che spedisce l'Ardea a otto punti dalla zona playout rappresentata dal Nettuno, mentre il Formia va a meno tre dal Monte San Biagio battendolo nello scontro diretto.

I tabellini

GIRONE A

PESCATORI OSTIA – ACADEMY LADISPOLI 1-0

CAMPUS EUR – SSA RIETI 1-2

LUISS – ASTREA 3-2

CIVITAVECCHIA – AUDACE 2-2

W3 MACCARESE – AURELIOANTICAURELIO 2-0

FC VITERBO – CITIZEN ACADEMY 4-1

VALMONTONE 1921 – MONTESPACCATO 2-3

ARANOVA – ROMULEA 3-0

POMEZIA – VILLALBA OCRES MOCA 0-2

GIRONE B

PRO CALCIO TOR SAPIENZA – ATLETICO PONTINIA 1-1

CITTA’ DI ANAGNI – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 4-0

LODIGIANI – FERENTINO 2-1

CERTOSA – GAETA 3-1

CITTA’ DI FORMIA – MONTE SAN BIAGIO 3-1

NETTUNO – RACING ARDEA 2-1

COLLEFERRO – UNIPOMEZIA 2-1

ROCCASECCA – VICOVARO 2-3

TERRACINA – VIS SEZZE 2-0