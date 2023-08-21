Eccellenza Lazio, ufficiali i due gironi A e B di Eccellenza
La LND ha reso nota la composizione dei gironi A e B di Eccellenza Lazio.
La LND Lazio ha svelato tramite la Festa dei Calendari i due gironi di Eccellenza Lazio, che sono così ripartiti.
ECCELLENZA GIRONE A
ACADEMY L ADISPOLI
AMATRICE RIETI
ASTREA
AURELIA ANTICA AURELIO
ARANOVA
AUDACE 1919
CAMPUS EUR 1960
CIVITAVECCHIA 1920
LUISS
CITIZEN ACADEMY
POLISPORTIVA FAUL CIMINI
MONTESPACCATO
POMEZIA CALCIO 1957
VALMONTONE 1921
PESCATORI OSTIA
SS ROMULEA
VILLALISA OCRES MOCA
W3 MACCARESE
ECCELLENZA GIRONE B
CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA
ATLETICO PONTINIA
CITTÀ' DI ANAGNI
COLLEFERRO CALCIO
CERTOSA
CITTÀ' DI FORMIA
FERENTINO CALCIO
LODIGIANI CALCIO 1972
NETTUNO CALCIO
GAETA
MONTE SAN BIAGIO
PRO CALCIO TOR SAPIENZA
ROCCASECCA T.S.TOMM.
UNIPOMEZIA 1938
RACING ARDEA
TERRACINA 1925
VICOVARO
VIS SEZZE