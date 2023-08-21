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Calcio

Eccellenza Lazio, ufficiali i due gironi A e B di Eccellenza

La LND ha reso nota la composizione dei gironi A e B di Eccellenza Lazio.

Giorgio Di Maio
Giorgio Di Maio Collaboratore Sport 21 agosto 2023 18:59
Calcio 2023-2024
Eccellenza Lazio

La LND Lazio ha svelato tramite la Festa dei Calendari i due gironi di Eccellenza Lazio, che sono così ripartiti. 

ECCELLENZA GIRONE A

ACADEMY L ADISPOLI 
AMATRICE RIETI 
ASTREA 
AURELIA ANTICA AURELIO 
ARANOVA 
AUDACE 1919 
CAMPUS EUR 1960 
CIVITAVECCHIA 1920 
LUISS 
CITIZEN ACADEMY 
POLISPORTIVA FAUL CIMINI 
MONTESPACCATO 
POMEZIA CALCIO 1957 
VALMONTONE 1921 
PESCATORI OSTIA 
SS ROMULEA 
VILLALISA OCRES MOCA 
W3 MACCARESE
 

ECCELLENZA GIRONE B

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA
ATLETICO PONTINIA 
CITTÀ' DI ANAGNI 
COLLEFERRO CALCIO 
CERTOSA 
CITTÀ' DI FORMIA 
FERENTINO CALCIO 
LODIGIANI CALCIO 1972 
NETTUNO CALCIO 
GAETA 
MONTE SAN BIAGIO 
PRO CALCIO TOR SAPIENZA 
ROCCASECCA T.S.TOMM. 
UNIPOMEZIA 1938 
RACING ARDEA
TERRACINA 1925 
VICOVARO 
VIS SEZZE 

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Giorgio Di Maio
Giorgio Di Maio Collaboratore Sport 21 agosto 2023 18:59
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