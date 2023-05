Eccellenza Lazio girone A, i risultati della trentaquattresima giornata

Si chiude per questa stagione 2022/2023 il girone A di Eccellenza Lazio, che rimasto in bilico fino all'ultima giornata ha finalmente un vincitore. E quel vincitore è l'Anzio, che non stecca l'ultima in casa e battendo la W3 Maccarese sale in Serie D grazie ai gol del trio Bencivenga, Giordani e Regolanti. Per l'Anzio si tratta di un ritorno dopo quattro stagioni, con l'ultima nel 2018-2019 che aveva visto il ventesimo posto e i conseguenti quattro anni di purgatorio in Eccellenza. Niente da fare quindi per la Boreale, fermata dal Nettuno che così facendo si salva, che disputerà i playoff per provare a salire in Serie D. Saluta invece la categoria il FalascheLavinio, battuto nettamente dalla Vis Sezze così come il Fiano Romano dal Cerveteri. Nonostante le vittorie saranno Cerveteri e Ladispoli a disputare l'unico playout del girone A di Eccellenza Lazio, complice il vantaggio negli scontri diretti del Nettuno nei confronti del Ladispoli.

ANZIO – W3 MACCARESE 3-1

ASTREA – ACADEMY LADISPOLI 1-3

BOREALE – NETTUNO 1-1

CAMPUS EUR – POL. FAVL CIMINI 2-1

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – QUARTO MUNICIPIO 0-0

CITTA’ DI CERVETERI – FIANO ROMANO 4-0

CIVITAVECCHIA – INDOMITA POMEZIA 5-1

UNIPOMEZIA – AURELIANTICA AURELIO 3-4

VIS SEZZE – FALASCHELAVINIO 3-0