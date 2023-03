Eccellenza Lazio top5, Vittorini guida la rincorsa del Civitavecchia

La top5 di Eccellenza Lazio rivede questa settimana una sua vecchia conoscenza per il girone A, l'eterno bomber del Civitavecchia Manuel Vittorini che con i suoi due gol ha portato il Civitavecchia ai tre punti contro la Vis Sezze e a solo uno dall'Anzio capolista. Per la prima volta si prendono la top5 due calciatori della stessa squadra, i "gemelli del gol" Caronti e Sbordone che hanno siglato due doppiette nel 2-5 esterno del Nettuno sul campo della W3 Maccarese. Per il girone B seconda apparizione consecutiva nella top5 per Nnamdi Oduamadi, ancora decisivo con i suoi gol per un Colleferro che è sempre più in lotta per il secondo posto in classifica. Chiude la top5 il gol decisivo di Joaquìn Cabrera, che nel recupero regala la vittoria ai suoi nel sudato 3-2 interno col Fonte Meravigliosa.

LA TOP5:

- Manuel Vittorini / Civitavecchia (Eccellenza/A) / '89 attaccante / 2 gol

- Nnamdi Oduamadi / Colleferro (Eccellenza/B) / '90 attaccante / 2 gol

- Joaquin Cabrera / Insieme Formia (Eccellenza/B) / '91 difensore / 1 gol

- Alessandro Sbordone / Nettuno (Eccellenza/A) / '97 attaccante / 2 gol

- Daniele Caronti / Nettuno (Eccellenza/A) / '02 attaccante / 2 gol